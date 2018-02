Armada Espanhola estréia com vitória A chamada Armada Espanhola começou bem o Masters Series de Miami. Félix Mantilla, Francisco Clavet, Fernando Verdasco e Fernando Vicente venceram seus jogos na estréia no torneio, nesta quinta-feira. Clavet e Verdasco contaram com a sorte, depois que seus adversários, respectivamente, o bielo-russo Vlamidir Voltchkov e o eslovaco Karol Kucera, abandonaram o jogo por contusão. A segunda rodada será complicada para Clavet, que vai enfrentar nada menos que o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt. Verdasco vai pegar o bielo-russo Max Mirnyi. Félix Mantilla, por sua vez, passou sem problemas pelo alemão, Lars Burgsmuller por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-1 e agora vai enfrentar o sul-africano Wayne Ferreira. Fernando Vicente derrotou o russo Andrei Stoliarov também em dois sets: 6-4 e 7-5. Na próxima rodada terá seu compatriota Juan Carlos Ferrero pela frente. Veja os resultados da primeira rodada: Félix Mantilla (ESP) venceu Lars Burgsmuller (ALE): 6-3, 6-1 Francisco Clavet (ESP) venceu Vladimir Voltchkov (Bielo-Russia) 6-0, 6-3 e abandono Fernando Verdasco (ESP) venceu Karol Kucera 6-2, 4-0 e abandono Fernando Vicente (ESP) venceu Andrei Stoliarov (RUS): 6-4, 7-5.