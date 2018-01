?Armada Espanhola? invade Brasil Open Pelo menos oito integrantes da ´armada espanhola´ estão na briga pelo título do Brasil Open, torneio que começa neste fim de semana na Costa do Sauípe. Entre os que estão garantidos na chave principal estão o ex-campeão de Roland Garros de 2001, Albert Costa, a revelação de 18 anos, Rafael Nadal, além de outros especialistas no saibro como David Ferrer, Alberto Montañes, Alex Calatrava, Oscar Hernandez e Felix Mantilla. Há ainda outros espanhóis na briga, tendo de jogar o qualifying - ou esperar por um wild card - como o ex-número 2 do ranking e duas vezes finalista de Roland Garros, Alex Corretja, ou mesmo o ex-juvenil Nicola Almagro, que ano passado quase eliminou Gustavo Kuerten, na primeira rodada de Paris. Para brigar com espanhóis e argentinos, Ricardo Mello, que entrará no torneio como número 1 do Brasil, disse que passou o Carnaval treinando. Espera por boa campanha na Bahia e sonha até com um título, o segundo de sua carreira. Ingressos - Os clientes Ourocard Mastercard contam com desconto de 50% nos ingressos do Brasil Open 2005. Os preços normais variam de R$ 10 a R$ 250. Os ingressos, com ou sem desconto, podem ser comprados na Ticketmaster, pelos telefones (11) 6846.6000 (Estado de S.Paulo) e 0300 789 6846 (outros Estados), pelo site www.tickemaster.com.br, na loja Centauro do BarraShopping de Salvador, e nas bilheterias do torneio, que começam a funcionar neste final de semana. O desconto vale até o próximo dia 13.