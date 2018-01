Arnaud Clement é campeão em Metz O tenista francês Arnaud Clement conquistou neste domingo o título do Torneio de Metz, na França, ao derrotar na final o chileno Fernando González por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, Clemente venceu com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3. Este foi o primeiro título do francês na temporada. O Torneio de Metz distribui U$ 405 mil em prêmios.