Arrasador, Guga vence 1º set: 6 a 1 O brasileiro Gustavo Kuerten começou de maneira arrasadora a partida contra o australiano Andrew Ilie, que marca a estréia dos dois no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Em menos de 20 minutos de jogo, o brasileiro fechou o primeiro set em 6 a 1. Guga chegou a abrir uma vantagem de 4 a 0. Jogando solto, com golpes precisos e violentos, Guga saiu quebrando o saque do adversário e nos dois primeiros games não chegou a perder nem um ponto sequer. O vencedor desta partida, enfrenta o ganhador do confronto entre o espanhol Tommy Robredo e o romeno Andrei Pavel, que jogam em seguida. O segundo set da partida de Guga já está em andamento.