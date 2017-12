Arthurs e Federer nas oitavas-de-final O tenista australiano Wayne Arthurs derrotou neste domingo o francês Nicolas Coutelot por 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) e 7-6 (7/4), pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. A partida teve início no sábado, mas foi suspensa por causa da chuva. No outro jogo suspenso pelo mau tempo e reiniciado neste domingo, o tenista suíço Roger Federer eliminou o espanhol David Sánchez por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-3, 1-6 e 6-3. Ambos os vencedores se encontram nas oitavas-de-final da competição.