Artigo causa polêmica na WTA Um artigo da revista Sports Illustrated, considerada a ?bíblia? dos esportes dos Estados Unidos, está dando o que falar no torneio US Open. A revista fez uma entrevista imaginária com uma tenista com o título ?Quem é esta garota?? E descreve uma jogadora de 17 anos nascida no Uzbequistão, chamada Simonya Popova. O subtítulo da matéria é ?WTA procura desesperadamente uma nova estrela que reúna o ideal de força, atitude e sex appeal?. E está assinada por um dos jornalistas mais importantes da publicação, Jon Wertheim. Há até uma foto da garota. Apesar de no pé estar escrito que se tratava de uma fotomontagem, o artigo irritou os dirigentes da Associação Feminina de Tênis. Para eles, a revista passou dos limites. A história deve ficar por isso mesmo. Por enquanto os dirigentes da WTA pensam apenas em mandar uma carta aos leitores alertando para a falsa história. Não é a primeira vez que a revista faz esse tipo de brincadeira. Em 1985, o jornalista George Plimpton fez uma entrevista com um fabuloso pitcher de beisebol, que ele apresentou como Sidd Finch, que lançava bolas a 265 km/h. Também ficou por isso mesmo.