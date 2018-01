Artilheiro Ademar faz festa para Guga Artilheiro da Copa João Havellange pelo São Caetano e hoje astro do time do Stuttgart, o atacante Ademar viveu um domingo à brasileira ao aceitar um convite para ver Gustavo Kuerten na final do torneio diante de Guillermo Cañas. Passou o dia em conversas, entrevistas e sempre bem humorado fez festa com Guga depois da partida, com abraços fortes e muitos elogios. "É bem melhor torcer para o Guga do que para a Seleção", ironizou o atacante. Sua vida em Stuttgart ainda está marcada pela adaptação. Disse que se enrola muito ainda com o alemão. "Não tenho muita chance de praticar", contou. "Só no meu time tem quatro brasileiros." Como a maioria dos jogadores, Ademar também faz suas extravagâncias. Contou que recentemente comprou uma piscina. "Estava um dia lindo de sol", lembrou. No dia seguinte, porém, quase nevou. Até hoje ainda não conseguiu usar a tão querida piscina. O domingo estava bom, mas preferiu passar o dia no tênis clube, torcer para Guga e matar um pouco a saudade do clima brasileiro, entre muitos conterrâneos.