As irmãs Williams dominaram Paris O tênis feminino será dominado nas próximas semanas ? e talvez por muito tempo ? por uma única família. As filhas de Oracene e Richard Wiliams, Venus, que completará 22 anos dia 17, e Serena, de 20, disputarão no sábado a final de Roland Garros. De quebra, Venus sairá do torneio como número 1 do mundo e Serena como a número 2. Não é a primeira vez que as duas meninas negras, a mais velha nascida na Califórnia e a mais nova em Michigan, nos Estados Unidos, farão uma final de Grand Slam. Em setembro do ano passado, as duas decidiram a final do Aberto dos Estados Unidos, em Nova York, e Venus foi a campeã. Os organizadores mudaram até o horário do jogo, colocando na tevê dos Estados Unidos em horário nobre, para celebrar. Agora, no saibro de Roland Garros, Serena parece mais preparada depois do título em Roma, há duas semanas. Mas sua irmã mais velha já disse que gostaria muito de sair com o título de Paris. As duas meninas robustas estão fazendo algo que não tem paralelo no tênis. Pelo se conhece, apenas no século 19, na primeira vez que Wimbledon foi disputado, duas irmãs fizeram uma final de torneio. Maud Watson ganhou de Lilian Watson por 6/8, 6/3 e 6/3 em 1884. Naquele tempo só ingleses jogavam no torneio de Wimbledon. Nesta quinta-feira, Serena Williams ganhou da campeã Jennifer Capriati, também dos Estados Unidos, por 3/6, 7/6 (7-2) e 6/2, em 2h16. Venus massacrou a esperança argentina, Clarisa Fernandez, por 6/1 e 6/4 em 56 minutos. Serena trabalhou mais, porém diz que não está cansada. ?Me sinto em melhor condição física que no ano passado, mas o mais importante é minha confiança. Aprendi que o tênis não é tudo na vida. Se perder, não vou querer destruir o planeta?, disse. Sua irmã se cansou menos e teve mais tempo para avaliar brevemente seu futuro. ?Nunca pensamos em ser 1 ou 2 do mundo. Pensávamos apenas na vitória. Provei que não há maldição para mim neste torneio?, disse Venus, que no máximo havia chegado às quartas-de-final individual em Roland Garros. Em dupla com a irmã ela já chegou ao título, em 1999. Serena, em 2001, chegou à semifinal em simples. O que parece certo é que o tênis não será mais o mesmo. As irmãs Williams chegaram para dominar o esporte.