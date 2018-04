Às vésperas do Rio-2016, Rogério Dutra Silva cai em duplas em torneio na Áustria Um dos representantes do País no tênis dos Jogos Olímpicos do Rio, o paulista Rogério Dutra Silva encerrou nesta quarta-feira a sua participação no Torneio de Kitzbuhel, um ATP 250 disputado em quadras de saibro na Áustria. No dia anterior, o tenista caiu logo na estreia da chave de simples; agora, foi eliminado da chave de duplas. Ao lado do italiano Paolo Lorenzi, perdeu por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 10 a 6 no match tie-break - para a parceira formada pelo espanhol Roberto Carballes Baena e pelo argentino Andres Molteni.