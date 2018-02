Assalto causa lesão na mão esquerda de tenista russa

De acordo com o capitão da equipe russa da Fed Cup, Shamil Tarpischev, a tenista russa Anna Chakvetadze apresenta problemas em sua mão esquerda por causa do assalto que aconteceu em sua casa, na semana passada. "Anna tem problemas na mão esquerda: quase não sente os dedos, porque durante o assalto eles a ataram de forma muito apertada", disse o capitão da equipe da Fed Cup, em entrevista ao diário russo Sovietskiy Sport. Apesar da lesão, o treinador confia na recuperação da atleta para ajudar a equipe russa a defender o título da Fed Cup de tênis. "Apesar dela estar insegura em continuar a morar na casa onde ocorreu o assalto, eu tenho certeza que a Anna terá uma recuperação total, tanto da parte física quanto psicológica", afirmou. Anna Chakvetadze teve sua casa assaltada há 10 dias, quando pessoas encapuzadas a fizeram de refém, juntamente com seus pais. Ninguém foi ferido, mas os ladrões levaram diversos objetos de valor, que somam cerca de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 360 mil).