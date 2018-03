Astros em rota de colisão em Paris Com a marca de mais fascinante torneio do planeta, Roland Garros coloca a partir desta segunda-feira os maiores astros do tênis em rota de colisão. Afinal, dois dos principais favoritos, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, podem se encontrar antes da final. No feminino, a situação se repete, com Maria Sharapova do mesmo lado da chave de Justine Henin Hardenne e de Amelie Mauresmo. A competição começa às 11 horas (6h de Brasília) com Lidsay Davenport x Katarina Srevotnik, seguido de Roger Federer x Dudi Sela, Maria Sanchez Lorenzo x a campeão do ano passado, Anastasia Myskina, e Julien Benneteau desafiando Gaston Gaudio, campeão de 2004. Para ver o melhor do tênis, na superfície mais exigente da modalidade, o saibro, perto de 40 mil pessoas invadem as quadras de Roland Garros, ao lado de Bois de Bologne, uma região ampla e encantadora de Paris. Não há um só canto em que não se respire tênis nestas duas semanas. Até mesmo um simples treino, seja lá de quem for, conta com uma torcida de fazer inveja a muitas finais de torneios menores. Federer aparece com grande suspense - está com uma inflamação na planta do pé, uma fasceite, mas recusa-se a comentar o assunto. Número 1 do mundo e nome certo para entrar na história como um dos maiores do esporte, persegue ainda um título em Roland Garros, o único Grand Slam que falta em seu cartel. Ano passado, Federer caiu justamente diante de Gustavo Kuerten e neste domingo relembrou o fato em uma entrevista coletiva. "Fui surpreendido, com certeza", admitiu Federer. "Eu pensei que o Guga estaria um pouco cansado depois de ter sofrido na primeira rodada, em que venceu Nicolas Almagro por 7 a 5, no quinto set e ainda teve cãibras. Comecei o jogo muito confiante e tive minhas chances. Mas o Guga jogou realmente bem, sacou muito e esteve seguro no fundo de quadra. O crédito é todo dele." O grande duelo de Federer pode ser com Rafael Nadal, o jogador que vem com o melhor retrospecto no saibro, com 31 vitórias e apenas duas derrotas. Vem ainda embalado com os títulos de Montecarlo, Barcelona e Roma. O jovem espanhol, de 18 anos, joga com o alemão Lars Burgsmuller. Feminino - Desde que conquistou o título de Wimbledon no ano passado, a russa Maria Sharapova não só se transformou em nova estrela do esporte, como deu um tremendo impulso ao tênis feminino, que andava um pouco monótono com as normalmente fáceis vitórias das favoritas. A força da russa é tamanha, que Sharapova sequer entra em quadra nesta segunda-feira - sua estréia diante de Evgenia Linetskaya será só nesta terça-feira -, mas ainda assim chamou a atenção. Com tantos pedidos de entrevistas, os agentes da estrela decidiram por uma coletiva e já avisaram que não haverá exclusivas. Bela, famosa, sorridente, Sharapova deixou claro ser também bastante esperta e que vai fugir de assuntos polêmicos. Disse que não estrelará nenhum filme, como foi cogitado, para não desviar seu foco da carreira. E num dos momentos mais engraçados de sua entrevista, confessou que não namoraria um tenista. O assunto começou com o pedido para indicar três dos mais bonitos, charmosos e quentes jogadores do circuito. "Não posso responder a esta pergunta", disse, rindo. "Na verdade, eu não gosto de jogadores de tênis, não namoraria nenhum deles. Não sei por que, mas não gosto." O clima de disputa do feminino está bem acirrado. A francesa Amelie Mauresmo chegou inclusive a buscar ajuda de Yannick Noah, último campeão francês de Roland Garros, para tentar levar o campeonato. Entrou num regime forte de concentração e nem sequer está treinando em Roland Garros para fugir do assédio. Mauresmo, recentemente campeã em Roma, faz seu primeiro jogo com Evile Dominikovic.