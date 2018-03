ATP absolve Rusedski no caso de doping O tenista britânico Greg Rusedski foi absolvido pelo tribunal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e não será punido por ter dado positivo no controle antidoping para a substância nandrolona, informou nesta quarta-feira a BBC. O tenista foi flagrado no exame realizado em julho de 2003, no Torneio de Indianápolis, e que veio a público somente em janeiro de 2004. Na ocasião, ele usou o mesmo argumento de outros atletas também absolvidos e que consumiram complemento alimentar que continha substância dopante.