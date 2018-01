ATP ajuda Guga na escolha de clínica A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) vai ajudar Gustavo Kuerten a escolher um centro clínico e um especialista para realizar a cirurgia na fibrocartilagem do quadril direito - tecnicamente chamada de labrum. Na próxima semana, segunda-feira ou mais tardar na terça, Guga viaja para a Europa e também Estados Unidos a fim de definir, então, local e data da operação. Como vários jogadores do circuito já passaram por cirurgia parecida, a ATP possui conhecimento e bom relacionamento com os maiores especialistas do mundo. Alguns tenistas sofreram recentemente cirurgia semelhante como o sueco Magnus Norman, o israelense Harel Levi e também o marroquino Karin Alami. O tempo de recuperação pode ser de até seis meses. Mas vários atletas já conseguem voltar ao circuito em menos tempo. A cirurgia vai exigir também um período de uso de muletas, que pode ser até mesmo de uma semana. Segundo informações em Buenos Aires, onde se realiza a Copa AT&T, a técnica cirúrgica poderia ser uma artroscopia.