ATP cancela Master de duplas na Índia O Masters de duplas de tênis que seria disputado de 7 a 11 de novembro, em Bangalore, na Índia, foi cancelado por razões de segurança. "Lamentamos anular o nosso Master de duplas no fim do ano, mas nossa principal preocupação é a segurança dos jogadores, público, imprensa e organizadores", disse o diretor geral da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Mrk Miles, através de um comunicado. A entidade que controla o tênis teme que o torneio seja alvo de atentados por causa do instável clima político, já que a Índia trava uma disputa pela região da Caximira com o Paquistão, aliado dos Estados Unidos na guerra com o Afeganistão. No ano passado, a dupla formada pelo sul-africano Piet Norval e o norte-americano Don Johnson foram os campeões do Masters, também disputado na Índia. O brasileiro Gustavo Kuerten foi o campeão da versão individual, em Lisboa. Este ano, esta competição, que reúne os oito melhores tenistas do mundo, será em Sydney, na Austrália.