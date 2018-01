ATP confirma doping de Greg Rusedski Horas depois da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) revelar o flagra no exame antidoping do tenista britânico Greg Rusedski por uso de nandrolona, o próprio jogador confirmou nesta sexta-feira que recebeu o aviso da entidade. ?Posso confirmar que a ATP me avisou que uma amostra que entreguei apresentou um baixo nível de nandrolona?, revelou o número 2 da Grã-Bretanha. O exame foi realizado durante o torneio de Indianápolis, em julho passado. A nandrolona estimula o crescimento muscular e melhora o rendimento do atleta. Apesar do doping, os organizadores do Aberto da Austrália, que começa na próxima semana, garantiram a presença do jogador no torneio.