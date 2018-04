ATP confirma Feijão como número 1 do Brasil após título

LONDRES - A ATP oficializou nesta segunda-feira a ascensão de João Souza, o Feijão, no ranking da entidade, o que lhe garantiu a condição de tenista número 1 do Brasil. Na atualização da lista, Feijão subiu 24 posições após conquistar no último domingo o título do Aberto de São Paulo, torneio de nível challenger realizado na capital paulista.

Feijão alcançou a 116ª colocação, com 486 pontos, após somar 125 pontos com a vitória sobre o colombiano Alejandro Gonzalez e descartar os 45 das semifinais da mesma competição no ano passado. Assim, ele ultrapassou o brasileiro Thomaz Bellucci, agora o número 2 do Brasil, em 125º lugar, com 450 pontos.

Esta, porém ainda não é a melhor posição da carreira de Feijão, que ocupou o 84º lugar em 19 de setembro de 2011. E agora ele está a 59 pontos do Top 100 do ranking da ATP, que tem o 100º lugar ocupado pelo norte-americano Jack Sock, com 545 pontos.

O topo da lista segue sendo ocupado por Rafael Nadal, que ampliou a sua vantagem na liderança após conquistar o título do Torneio de Doha no último fim de semana. O espanhol chegou aos 13.130 pontos, com uma vantagem de pouco menos de 900 para o sérvio Novak Djokovic, segundo colocado com 12.260.

Os dois têm larga vantagem para o espanhol David Ferrer, que sustentou o terceiro lugar, com 5.800 pontos. Agora, porém, ele está 240 à frente do britânico Andy Murray, o quarto colocado, que não conseguiu defender o seu título de 2013 do Torneio de Brisbane na semana passada.

O argentino Juan Martin del Potro segue em quinto lugar no ranking, com 900 pontos a mais do que o suíço Roger Federer, vice-campeão em Brisbane e sexto colocado na lista. O Top 10 da ATP é completado, em ordem, pelo checo Tomas Berdych, pelo suíço Stanislas Wawrinka e pelos franceses Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga.

Campeão do Torneio de Brisbane, o australiano Lleyton Hewitt ganhou 17 posições no ranking e agora está em 43º lugar. Já o francês Gael Monfils ascendeu cinco postos e agora está na 26ª colocação após ser vice em Doha.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 13.130 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 12.260

3) David Ferrer (ESP), 5.800

4) Andy Murray (GBR), 5.560

5) Juan Martín del Potro (ARG), 5.255

6) Roger Federer (SUI), 4.355

7) Tomas Berdych (RCH), 4.180

8) Stanislas Wawrinka (SUI), 3.890

9) Richard Gasquet (FRA), 3.140

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.065

11) Milos Raonic (CAN), 2.860

12) Tommy Haas (ALE), 2.435

13) Nicolas Almagro (ESP), 2.290

14) John Isner (EUA), 2.150

15) Mikhail Youzhny (RUS), 2.145

16) Fabio Fognini (ITA), 1.930

17) Kei Nishikori (JAP), 1.915

18) Tommy Robredo (ESP), 1.810

19) Gilles Simon (FRA), 1.790

20) Kevin Anderson (AFS), 1.685

116) João Souza (BRA), 486

125) Thomaz Bellucci (BRA), 450

150) Rogério Dutra Silva (BRA), 357

159) Guilherme Clezar (BRA), 332