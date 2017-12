ATP confirma liderança de Marcos Daniel Na divulgação do ranking mundial nesta segunda-feira, a ATP confirmou o gaúcho Marcos Daniel como o novo número 1 do tênis brasileiro. Ele chegou à 98ª colocação na lista de entradas e ultrapassou Ricardo Mello (agora na 113ª posição), depois de ter sido campeão do Torneio Challenger de Guayaquil, domingo, no Equador. Marcos Daniel ganhou 15 posições com o título no Equador e recolocou um tenista brasileiro entre os 100 melhores do mundo depois de quase dois meses sem ninguém nesse grupo. Flávio Saretta, que perdeu a final brasileira e ficou com o vice em Guayaquil, também ultrapassou Ricardo Mello e, em 108º na ATP, ocupa o segundo lugar no ranking do Brasil. E, enquanto Ricardo Mello já encerrou sua temporada, Marcos Daniel e Flávio Saretta continuam lutando pela primeira posição do ranking brasileiro. Os dois irão disputar a etapa do Brasil da Copa Petrobras, série de torneios challenger que percorre a América do Sul e que começa nesta segunda-feira em Aracaju (SE). No Brasil, a briga pela liderança vai durar um pouco mais. Mas no ranking mundial, o primeiro lugar já é do suíço Roger Federer. Ele, inclusive, recebeu o troféu da Corrida dos Campeões nesta segunda-feira, em Xangai, onde está disputando a Masters Cup. Como conseguiu uma vantagem imensa sobre os demais tenistas, Federer não pode mais se alcançado por ninguém, nem na Corrida dos Campeões e nem na lista de entradas, apesar de a Mastes Cup de Xangai ainda estar no começo - vai até domingo.