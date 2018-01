ATP confirma Mello como nº 1 do Brasil Gustavo Kuerten perdeu o seu reinado no tênis brasileiro, ao menos no ranking mundial de Entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Nesta segunda-feira, Ricardo Mello confirmou a 56ª posição com 667 pontos na lista e passou Guga, que segue logo atrás em 57º, com 640. Já Flávio Saretta é o 130º, com 341. O líder é o suíço Roger Federer seguido do australiano Lleyton Hewitt e do norte-americano Andy Roddick. Confira o ranking mundial de Entradas da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 5.975 pontos 2) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.140 pontos 3) Andy Roddick (EUA) - 3.855 pontos 4) Marat Safin (RUS) - 3.360 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 2.570 pontos 6) Carlos Moyá (ESP) - 2.480 pontos 7) Tim Henman (ALE) - 2.360 pontos 8) Gastón Gaudio (ARG) - 2.150 pontos 9) Joachim Johansson (SUE) - 1.980 pontos 10) David Nalbandian (ARG) - 1.945 pontos 56) Ricardo Mello (BRA) - 667 pontos 57) Gustavo Kuerten (BRA) - 640 pontos 130) Flávio Saretta (BRA) - 130 pontos