ATP confirma queda de Guga no ranking Gustavo Kuerten despencou no ranking de entradas depois de ser eliminado nas oitavas-de-final de Roland Garros, onde teria que defender os pontos conquistados com o título do ano passado. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Guga aparece em 16º lugar - caiu nove posições -, com 1765 pontos. O líder ainda é o australiano Lleyton Hewitt, que tem 4395. A maior ascensão na nova lista de entradas foi do espanhol Albert Costa, campeão de Roland Garros ao vencer seu compatriota Juan Carlos Ferrero no domingo. Ele subiu 14 posições e já está em 8º lugar, com 2290 pontos. Entre os demais brasileiros, o único que subiu no ranking foi Flávio Saretta, que passou do 72º para o 71º lugar. Fernando Meligeni caiu quatro posições e está em 59º. André perdeu duas e é o 85º. E Alexandre Simoni foi da 100ª para a 116ª colocação. Ranking de entrada: 1º Lleyton Hewitt (Austrália) - 4.395 2º Maraf Safin (Rússia) - 3.310 3º Tommy Haas (Alemanha) - 2.995 4º Andre Agassi (EUA) - 2.725 5º Tim Herman (Inglaterra) - 2.605 6º Yevgeny Kafelnikov (Rússia) - 2.460 7º Thomas Johansson (Suécia) - 2.275 8º Albert Costa (Espanha) - 2.290 9º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 2.615 10º Roger Federer (Suíça) - 2.380