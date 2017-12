ATP confirma torneio no Brasil A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) confirmou hoje em Paris, a realização de um torneio no Brasil, pela primeira vez em oito anos. A competição - que será chamada de Torneio de Tênis Latino-americano - será disputada no período de 10 a 16 de setembro, em local ainda não definido, mas que provavelmente será na Bahia. O último torneio da ATP disputado no Brasil aconteceu em novembro de 93, na cidade de São Paulo. O torneio deverá entrar no calendário latino-americano e será equivalente aos de Buenos Aires, Acapulco (dos quais Gustavo Kuerten foi campeão este ano), Bogotá e Viña del Mar.