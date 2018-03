ATP cria força tarefa contra doping Preocupada com o grande número de jogadores detectados com substâncias proibidas, por meio de de suplementos líquidos fornecidos durante os jogos, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) criou uma força tarefa reunindo nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, cientistas e um grupo de jogadores formado por Andre Agassi, James Blake, Albert Costa, Fernando Gonzalez, Tim Henman, Dominik Hrbaty, Mark Knowles, Ivan Ljubicic, Alberto Mancini e Max Mirnyi. A idéia é encontrar soluções a curto prazo para diminuir ou até mesmo eliminar o risco de doping nos tenistas. Ano passado 43 tenistas teriam apresentado o uso de substâncias proibidas, mas a ATP abafou o caso, pois fora responsável pela contaminação, como no caso de Boldhan Ulihrach e o mesmo teria acontecido com Greg Rusedski.