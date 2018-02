ATP de Sydney conta com apenas dois tenistas do top 10

Sempre utilizado como preparação para o Aberto da Austrália, o ATP de Sydney conta com várias baixas, já que confirmou apenas dois jogadores que estão no top 10 do ranking da ATP: o francês Richard Gasquet e o espanhol Tommy Robredo. Apesar de não contar com atletas como Roger Federer e Rafael Nadal, o ATP de Sydney terá a presença do australiano Lleyton Hewitt, que pode igualar o feito de John Bromwich, caso conquiste pela quinta vez. Além de Hewitt, o norte-americano James Blake, o espanhol Carlos Moya e o checo Tomas Berdych confirmaram suas respectivas participações.