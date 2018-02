ATP e WTA reivindicam mais prêmios O clima de guerra pegou o tênis. No Masters Series de Key Biscayne, um dos cinco maiores torneios do planeta, as atenções se dividem, com os olhos de todos nas quadras e nos noticiários. Mas o verdadeiro conflito do tênis, a sua verdadeira guerra, está nos bastidores nestes dias. A ATP e a WTA, as duas mais poderosas entidades de classe, representando, respectivamente, as modalidades masculinas e feminina , exigiram que os torneios do Grand Slam paguem mais prêmios aos jogadores. A atitude da ATP e da WTA foi definida como um contra-ataque estratégico num momento tenso entre as entidades que representam o tênis. Primeiro surgiu um movimento dissidente, liderado pelo sul-africando Wayne Ferreira, que vem ganhando força e pode afetar as estruturas da ATP. O tenista pretende criar uma nova associação de jogadores para fazer frente à atual. Depois, aproveitando esta instabilidade, os poderosos e ricos dirigentes do Grand Slam se reuniram semana passada em Lauzanne, na Suíça, para estabelecer um comunicado, sugerindo mudanças na organização do tênis, com o intuito de ajudar a desenvolver o esporte, que sofreu nos últimos tempos prejuízos enormes, especialmente depois da falência da ISL, que tinha os direitos dos eventos da ATP. O comitê do Grand Slam entrou em defesa dos jogadores, fazendo o papel de bonzinho. Sugeriu que o tempo de férias - sem torneios importantes - fosse de até dois meses. Quer também que se realizem mais competições em semanas seguidas de eventos de homens e mulheres. Exige um final de temporada igual para as duas categorias e quer dar mais ênfaze para a Copa Davis, para a Fed Cup e os Jogos Olímpicos. Como resposta, o todo-poderoso dirigente da ATP, Mark Miles, resolveu pedir mais dinheiro para o Grand Slam, que, segundo ele, nada em dinheiro. Esta semana em Miami, Miles entrou na sala de imprensa, como quem não queria nada, sentou-se num corredor ao fundo e aos poucos a imprensa de todo mundo estava ouvindo seus pedidos. Falou que muitas outras modalidades como a Nascar, por exemplo, chegam a investir até US$ 10 milhões em marketing, enquanto o Grand Slam, com toda a verba que arrecada nas suas competições, não gasta mais do que US$ 1 milhão em marketing. O dirigente disse também que os jogadores devem receber prêmios maiores. A atual situação, porém, é outra. Enquanto os torneios da ATP perderam 10% de seus prêmios nos últimos três anos, com uma tremenda baixa para as duplas, os quatro Grand Slams aumentaram a premiação em 13%. O circuito da ATP vai pagar em 2003 um total de US$ 55 milhões e as semanas do Grand Slam irão distribuir US$ 22,4 milhões só para os homens.