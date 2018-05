ATP elege derrota de Nadal em Paris como zebra do ano

A vitória de Soderling impediu que Nadal alcançasse uma sequência de cinco títulos, feito inédito na história do Grand Slam francês. O sueco embalou depois daquele resultado e chegou até a final do torneio, quando perdeu para Roger Federer.

O segundo lugar na lista de zebras da ATP ficou com Juan Martin del Potro. O argentino havia perdido os seis confrontos anteriores com Roger Federer, mas superou o suíço justamente na final do US Open. Del Potro superou o número 1 em cinco sets, com parciais de 3/6, 7/6(7/5), 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2.

A terceira posição ficou com outra partida do US Open - a vitória de Marin Cilic sobre Andy Murray, nas oitavas de final, por 3 a 0, com 7/5, 6/2 e 6/2. O quarto lugar ficou com o 3 a 0 de Philipp Kohlschreiber sobre Novak Djokovic, com triplo 6/4, na terceira rodada de Roland Garros.

Para fechar a lista, a ATP escolheu outra derrota de Roger Federer. A entidade citou a virada que o número 1 sofreu para Jo-Wilfried Tsonga, no Masters 1000 de Montreal. Federer vencia por 5/1 no segundo set, mas acabou perdendo a partida com 7/6 (7/5), 1/6 e 7/6(7/3).