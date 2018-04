ATP "esquece" de Guga em eleição A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) parece ter se esquecido do tenista Gustavo Kuerten na eleição dos melhores do ano de 2001, realizada neste fim de semana, em Melbourne, onde se disputa do Aberto da Austrália. Guga liderou o ranking mundial da última temporada por 43 semanas, quase o ano inteiro. Ganhou ainda seis títulos em oito finais e nem assim sequer mereceu uma menção da escolha dos premiados. O grande vencedor foi o australiano Lleyton Hewitt, eleito como o melhor jogador do ano de 2001. Assim como Guga, Hewitt também conquistou seis títulos, com um Grand Slam, o Aberto dos Estados Unidos. Venceu ainda em Sydney, em Queen´s, Londres; em Hertogenbosh, na Holanda: em Tóquio; e ainda foi o campeão do Masters Cup, torneio que lhe valeu a posição de número 1 do mundo, roubando o trono do brasileiro. A campanha de Guga em 2001 - considerada a melhor de toda sua carreira - também foi brilhante. Além de ter conquistado o tricampeonato de Roland Garros, ganhou ainda dois torneios da série Masters, como Monte Carlo e Cincinnati, enquanto Hewitt não levou nenhum troféu de Masters Series. O tenista brasileiro venceu ainda em Buenos Aires, Acapulco, torneio menores, e Stuttgart. Curiosamente, Hewitt que só ganhou a liderança do ranking mundial no último torneio da temporada de 2001, acabou levando também todos os principais prêmios. Afinal, além de ter sido eleito pela ATP como a melhor do ano, recebeu da ITF (Federação Internacional de Tênis) o título de campeão do mundo. O croata Goran Ivanisevic foi outro jogador a ganhar o prêmio da ATP. Foi considerado o tenista que mais subiu em 2001. Afinal, chegou a ocupar a 129ª posição do ranking, para terminar a temporada como número 12, depois de ter conquistado o seu primeiro título de um Grand Slam, ao vencer em Wimbledon. A revelação de 2001 ficou para o norte-americano Andy Roddick, com todos os motivos. O argentino Guillermo Cañas ficou com o prêmio de melhor volta ao circuito, depois de ter parado alguns meses para recuperar-se de contusão fez realmente uma boa campanha na temporada. O título de simpatia e esportividade - características também cultivadas pelo brasileiro Guga - acabou indo para o australiano Patrick Rafter, numa espécie de prêmio de consolação, para um tenista que está se despedindo do circuito. Curiosamente, o eleito pelos fãs, através de pesquisa no site da ATP, foi o russo Marat Safin, sem dúvida, num dos maiores talentos do tênis mundial e jogador que agrada muito a torcida com seu comportamento extrovertido.