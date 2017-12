ATP: Federer mantém domínio; Djokovic e Davydenko sobem

Mesmo com a derrota na final de Roland Garros para Rafael Nadal, o número um do mundo ainda continua sendo o suíço Roger Federer, absoluto na liderança com 2.290 pontos de vantagem sobre o espanhol. Porém quem comemorou mesmo o ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira foram Novak Djokovic e Nicolay Davydenko. Com a bela campanha no Aberto da França, onde pararam nas semifinais, o sérvio e o russo ultrapassaram o norte-americano Andy Roddick, que sequer passou da estréia em Paris, e estão distantes apenas 30 pontos. Outros que perderam espaço foram o chileno Fernando González, que caiu para sexto, e o croata Ivan Ljubicic, que defendia as semifinais do ano passado, e como não repetiu o feito, caiu do 7.º para o 12.º lugar. Com isso, o britânico Andy Murray, que nem jogou devido uma contusão no pulso, é o novo nono colocado, sua melhor classificação da carreira. A superioridade de Federer no ranking tinha tudo para se manter na mesma nas próximas semanas, com as defesas dos títulos de Halle e Wimbledon, dominados pelo suíço. Porém, o número um do mundo já avisou que não disputará o torneio alemão, e se concentrará apenas no tradicional evento inglês. Mas Nadal não terá um caminho fácil pela frente na luta para destronar seu maior rival. O espanhol briga por uma vaga nas quartas-de-final de Queen´s e uma final em Wimbledon, e mesmo assim não ultrapassaria, ainda, o suíço, porém, diminuiria bastante a vantagem de Federer.