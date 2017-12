ATP prolonga ranking protegido de Guga Com a decisão de só voltar às quadras no dia 30 de fevereiro, no Torneio de Viña del Mar, no Chile, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten teve de pedir à ATP a prorrogação de seu ranking protegido, congelado na posição de número 30. Atualmente, ele ocupa a 299ª colocação da lista de entradas. Como sofreu uma nova contusão nesse período de 9 meses em que teria o ranking protegido, Guga teve seu pedido atendido pela ATP. Afinal, enquanto voltava às quadras depois de longo tempo parado por causa da cirurgia no quadril, ele sofreu uma torção no tornozelo durante a disputa da Copa Davis, setembro, no Uruguai. Assim, até o Masters Series de Indian Wells, na primeira semana de março de 2006, Guga poderá evitar o qualifying. Neste período, ele pode usar o recurso do ranking protegido em apenas três competições. E em seu calendário estão incluídos, além de Viña Del Mar, participação nos torneios de Buenos Aires, da Costa do Sauípe e de Acapulco. Por isso, o brasileiro vai precisar de alguns wild cards (convites) para entrar direto na chave principal.