ATP quer unificar Masters com a WTA Mark Miles, maior executivo da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), voltou a manifestar nesta sexta-feira a idéia de organizar conjuntamente os Masters masculino e feminino. A competição masculina desde ano, com os oito melhores da temporada, abre segunda-feira, em Houston, com o jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o argentino David Nalbandian, às 17h (com SporTV). O feminino está sendo disputado em Los Angeles. ?Alguns problemas têm de ser resolvidos, como os direitos de tevê e o patrocínio. O masculino é da Mercedes Benz e o feminino da Porsche. Mas seria um atrativo se os calendários terminassem juntos, sem contar a economia do projeto?, afirmou Mark Miles.