ATP suspende Mariano Puerta por doping A Associação dos Tenistas Profissionais anunciou nesta terça-feira a suspensão de nove meses para o argentino Mariano Puerta por doping. Controle realizado em fevereiro de 2003, em Viña del Mar, no Chile, acusou a presença do anabolizante enbuterol. Puerta admite que consumiu a substância, presente em um medicamento para asma, mas não com a intenção de obter algum benefício.