Atual campeã, Halep estreia com vitória em Toronto; Venus e Kerber vencem

Atual campeã do torneio de nível Premier disputado no Canadá, a romena Simona Halep estreou em Toronto nesta quarta-feira com uma boa vitória sobre a eslovaca Magdalena Rybarikova, semifinalista em Wimbledon. A segunda cabeça de chave da competição canadense superou a adversária pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Halep é a atual campeã por ter vencido no ano passado em Montreal, a outra sede do Premier do Canadá. A cidade se reveza com Toronto como sede do torneio a cada temporada. Nas oitavas de final, a tenista romena vai enfrentar a checa Barbora Strycova, que eliminara a australiana Daria Gavrilova.

Em Toronto, Halep mantém sua busca para alcançar o topo do ranking. Ela e a checa Karolina Pliskova, atual número 1 do mundo, brigam pela posição. Correndo por fora está a alemã Angelique Kerber, desbancada por Pliskova em Wimbledon.

Nesta quarta, ela estreou com vitória na quadra dura canadense. A terceira cabeça de chave venceu a croata Donna Vekic por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Nas oitavas, Kerber vai enfrentar a vencedora do confronto entre a norte-americana Sloane Stephens e a checa Petra Kvitova.

Em outros confrontos desta quarta, a norte-americana Venus Williams e a polonesa Agnieszka Radwanska também garantiram vaga nas oitavas. Nona cabeça de chave, a americana despachou a checa Katerina Siniakova por duplo 7/5. Já Radwanska, décima pré-classificada, atropelou a húngara Timea Babos pelo placar de 6/0 e 6/1.

A tenista da Polônia vai enfrentar na sequência a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Venus, por sua vez, terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina. Se confirmar o favoritismo, a americana poderá reeditar nas quartas a final de Wimbledon que perdeu para a espanhola Garbiñe Muguruza. Para tanto, a campeã em Londres terá que superar antes a australiana Ashleigh Barty.

Ainda nesta quarta, duas cabeças de chave se despediram de Toronto. A britânica Johanna Konta, sétima pré-classificada, foi eliminada ao levar uma virada da russa Ekaterina Makarova por 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3. E a letã Anastasija Sevastova, 15ª cabeça de chave, caiu diante da japonesa Naomi Osaka por 6/3 e 6/4.