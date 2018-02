Atual campeã, Mauresmo estréia com vitória na Austrália A tenista francesa Amelie Mauresmo, número três do mundo, venceu com facilidade nesta segunda-feira a norte-americana Shenay Perry por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em sua estréia no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que distribui cerca de US$ 15 milhões em prêmios. "Foi um bom começo para mim", contou Mauresmo, que busca o bicampeonato na Austrália. "Tive alguns bons momentos durante o jogo, assim como outros um tanto quanto ruins. Isso é normal, pois se trata de uma estréia e você sempre é marcado pela ansiedade, principalmente nesse torneio, que é muito especial." Essa foi a vitória de número 450 da carreira de Mauresmo, que já faturou mais de 20 títulos como profissional. Agora, ela enfrentará na próxima fase a russa Olga Poutchkova, que passou com tranqüilidade pela polonesa Marta Domachowka por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Outra favorita a estrear na competição foi a russa Svetlana Kuznetsova, número quatro do mundo, que bateu a australiana Jessica Moore por 2 a 0, com direito a pneu - as parciais forma de 6/2 e 6/0. Por sua vez, a russa Nadia Petrova, número seis do ranking da WTA, eliminou a tailandesa Tamarine Tanasugarn por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Outros resultados da chave feminina: (7) Elena Dementieva (RUS) 6 6 Stéphanie Foretz (FRA) 1 2 (10) Nicole Vaidisova (RCH) 6 5 6 Jill Craybas (EUA) 4 7 1 (11) Jelena Jankovic (SER) 6 6 Aleksandra Wozniak (CAN) 3 3 (14) Francesca Schiavone (ITA) 6 6 Sandra Kloesel (GER) 4 4 (16) Shahar Peer (ISR) 6 6 Romina Oprandi (ITA) 1 3 (18) Marion Bartoli (FRA) 6 6 Vera Dushevina (RUS) 0 3 (20) Tatiana Golovin (FRA) 6 6 Anna Smashnova (ISR) 3 1 (21) Katarina Srebotnik (ESL) 4 6 7 (WC) Casey Dellacqua (AUS) 6 2 5 (23) Ai Sugiyama (JAP) 6 6 Sofia Arvidsson (SUE) 3 4 Elena Vesnina (RUS) 6(7) 6 6 (25) Anabel Medina Garrigues (ESP) 7(9) 1 1 (26) Maria Kirilenko (RUS) 3 6 6 Karolina Sprem (CRO) 6 3 1 Serena Williams (EUA) 6 6 (27) Mara Santangelo (ITA) 2 1 Julia Schruff (ALE) 4 7(7) 6 (31) Zheng Jie (CNH) 6 6(1) 4 Zuzana Ondraskova (RCH) 6 6 Clarisa Fernández (ARG) 4 2 Milagros Sequera (VEN) 6 6 Jarmila Gajdosova (ESL) 3 4 Meilen Tu (EUA) 2 6 6 Edina Gallovits (ROM) 6 4 2 Martina Müller (GER) 6 6 (Q) Jorgelina Cravero (ARG) 0 3 Iveta Benesova (RCH) 6(3) 6 6 Galina Voskoboeva (RUS) 7(7) 1 4 Anastasiya Yakimova (BLR) 6 4 7 Laura Pous Tio (ESP) 2 6 5 Victoria Azarenka (BLR) 6 5 6 Yuliana Fedak (UCR) 2 7 4 Maria Elena Camerin (ITA) 6 6 Kirsten Flipkens (BEL) 2 2 (Q) Julia Vakulenko (UCR) 6 4 6 Elena Likhovtseva (RUS) 0 6 3 Lucie Safarova (RCH) 6 6 Alberta Brianti (ITA) 3 1 Eva Birnerova (RCH) 7 6 Martina Sucha (ESL) 5 3 Gisela Dulko (ARG) 6 6 Sun Tiantian (CHN) 2 2 Monique Adamczak (AUS) 6 6 Iroda Tulyaganova (USB) 1 4 Anne Kremer (LUX) 6 6 Michaella Krajicek (HOL) 4 3 Virginia Ruano Pascual (ESP) 1 6 9 Melinda Czink (HUN) 6 1 7