Atual campeão, Cilic avança à 3ª fase do US Open; Fish se aposenta

Atual campeão do US Open, o croata Marin Cilic venceu sua segunda partida e avançou à terceira rodada nesta quarta-feira. Ainda sem perder sets, ele derrotou o russo Evgeny Donskoy, que veio do qualifying, por 6/2, 6/3 e 7/5. Quase ao mesmo tempo, na quadra Louis Armstrong, o local Mardy Fish se despedia do tênis profissional. Ele se aposentou ao ser eliminado na segunda rodada.

Na busca por defender o título conquistado ano passado, Cilic deve ter seu primeiro forte desafio no US Open na terceira rodada. Ele pode cruzar com Grigor Dimitrov, 17º cabeça de chave, caso o búlgaro vença o casaque Mikhail Kukushkin ainda nesta quarta.

Décimo cabeça de chave, o canadense Milos Raonic sofreu mais para alcançar a terceira rodada. Precisou de quatro sets para derrubar o espanhol Fernando Verdasco por 6/2, 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/1). Seu próximo adversário será Feliciano López, responsável pela queda de Fish nesta quarta.

Também tiveram dificuldades o espanhol David Ferrer e o belga David Goffin. Voltando de lesão, Ferrer derrotou o sérvio Filip Krajinovic por 7/5, 7/5 e 7/6 (7/4). Na sequência, vai duelar com o francês Jeremy Chardy, que avançou ao eliminar o eslovaco Martin Klizan por 7/5, 6/4 e 7/6 (7/1).

Goffin, por sua vez, despachou o lituano Ricardas Berankis somente no quinto set: 5/7, 6/4, 3/6, 6/2 e 6/1. Seu próximo adversário será o espanhol Roberto Bauista. O 23º cabeça de chave derrotou nesta quarta o compatriota Pablo Carreño por 4/6, 6/4, 6/0, 2/6 e 6/4.

O italiano Fabio Fognini, 32º cabeça de chave, teve menos trabalho para alcançar a 3ª rodada. Bateu o uruguaio Pablo Cuevas em sets diretos, por 6/3, 6/4 e 6/4. Agora poderá cruzar com o espanhol Rafael Nadal, que encara ainda nesta quarta o argentino Diego Schwartzman.

APOSENTADORIA

Enquanto os favoritos avançavam na chave, Mardy Fish deu adeus não apenas ao torneio como também a sua carreira como tenista profissional nesta quarta. O ex-Top 10 foi superado pelo espanhol Feliciano López em cinco sets, com parciais de 2/6, 6/3, 1/6, 7/5 e 6/3.

Aos 33 anos, Fish se despede do tênis com seis títulos e 14 finais, quase todas disputadas em torneios norte-americanos, em piso duro. Ex-número 7 do mundo, seu melhor resultado em Grand Slams foi a fase de quartas de final, alcançada no Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open - nunca teve resultados relevantes no saibro. O americano também se destacou nas duplas, alcançando o 14º lugar no ranking da ATP.

Profissional desde 2000, Fish começou a se afastar do circuito em 2012, quando passou a sofrer de distúrbios de ansiedade que culminaram na síndrome do pânico. Quando retornou, descobriu um problema cardíaco que atrapalhou ainda mais a retomada de sua melhor forma física. Acabou desistindo neste ano ao anunciar que deixaria o tênis no US Open.