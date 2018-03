Atual campeão, Cuevas é eliminado por belga na estreia no Rio Open

Atual campeão do Rio Open, o uruguaio Pablo Cuevas decepcionou na sua participação na edição de 2017 do ATP 500, disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o número 30 do mundo deixou o evento logo no seu jogo de estreia ao perder para o belga Arthur de Greef, apenas o 138º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5, em 2 horas e 14 minutos.

De Greef precisou passar pelo qualifying para disputar o Rio Open e começou a partida desta segunda com tudo, tanto que abriu 3/0 no primeiro set, depois assegurando a sua vitória por 6/3. Cuevas deu o troco na segunda parcial, em que conseguiu quebra de saque no começo, fez 3/1 e repetiu o placar de 6/3, forçando a realização do tie-break.

O set de desempate foi equilibrado e não teve break points convertidos até o 12º game, quando De Greef quebrou o saque do uruguaio e eliminou precocemente Cuevas. Agora, na próxima rodada, o belga terá pela frente o argentino Nicolas Kicker, que superou, nesta segunda-feira, o italiano Marco Cecchinato, com parciais de 7/5 6/0.

Também na noite desta segunda, em duelo entre tenistas argentinos, Diego Schwartzman superou Renzo Olivo por 6/2, 3/6 e 6/4.