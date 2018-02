Atual campeão, Serra vence na estréia no ATP de Adelaide Atual campeão do Torneio de Adelaide, o tenista francês Florent Serra iniciou bem a defesa do título ao vencer, nesta segunda-feira, na estréia na competição australiana o sueco Joachim Johansson por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, e ficou perto da classificação para as quartas-de-final. O campeonato na Oceania é o primeiro disputado no formato de "round-robin", uma inovação no circuito internacional de tênis. Os 24 tenistas classificados para a chave principal são divididos em oito grupos de três, e o vencedor de cada um avança para o "mata-mata" das quartas. Esse sistema será utilizado em mais outras dez competições da temporada 2007. Com a vitória no primeiro dia do ano, Serra, que ocupa o 60º posto do ranking mundial, ficou perto de avançar à próxima rodada. Ele volta à quadra para enfrentar o compatriota Gilles Simon, pelo Grupo 4. Em outra partida da primeira rodada, o australiano Peter Luczak surpreendeu ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty, cabeça-de-chave número 5, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. Agora, o anfitrião precisa de uma vitória sobre o norte-americano Paul Goldstein para chegar às avançar. Completando a rodada desta segunda, o tenista local Chris Guccione ganhou do alemão Benjamin Becker por 2 a 0, com 7/5 e 6/3, pelo Grupo 7, e o também australiano Alun Jones passou pelo checo Jan Hajek por 6/3 e 6/2, pelo Grupo 1.