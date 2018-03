Atual campeão, Wawrinka decepciona e perde de bósnio na estreia em Dubai

Atual campeão do Torneio de Dubai, o suíço Stan Wawrinka decepcionou nesta terça-feira ao ser eliminado logo na estreia da competição de nível ATP 500, e pelo bósnio Damir Dzumhur, apenas o 77º do ranking. Número 3 do mundo, Wawrinka foi batido pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/7 (4/7) e 3/6.

Em seu primeiro torneio desde a queda na semifinal do Aberto da Austrália, em janeiro, Wawrinka fez um duelo equilibrado no set inicial, com uma quebra de saque para cada lado. Mas, na segunda parcial, demonstrou falta de ritmo e perdeu o serviço por duas vezes, deixando Dzumhur em situação favorável para fechar o jogo após 1h12min.

Após conquistar uma de suas maiores vitórias na carreira, o tenista bósnio vai encarar o espanhol Marcel Granollers na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, na competição disputada nos Emirados Árabes Unidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda pelo início da rodada desta terça, o espanhol Fernando Verdasco derrotou o italiano Andreas Seppi por 6/2 e 7/5, enquanto Evgeny Donskoy superou Mikhail Youzhny em um confronto russo, por duplo 6/4.

Na sequência, Verdasco fará um duelo totalmente espanhol contra Roberto Bautista Agut. E Donskoy terá pela frente o suíço Roger Federer, dono de sete títulos em Dubai e embalado pela conquista do seu 18º Grand Slam, na Austrália, em janeiro.