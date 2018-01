Atual vice, Nishikori perde match points e cai na estreia no US Open

Atual vice-campeão do US Open, Kei Nishikori encerrou sua participação na edição 2015 do Grand Slam norte-americano após 3h14min, nesta segunda-feira. O japonês, que voltava de lesão, foi eliminado logo em sua estreia pelo francês Benoit Paire em um duelo de cinco sets, com direito a dois match points desperdiçados. Paire fechou o jogo pelo placar de 6/4, 3/6, 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4.

Mesmo longe de sua melhor forma física, o quarto cabeça de chave do US Open lutou bastante e teve duas chances para fechar o jogo no quarto set. Contudo, oscilou muito nas últimas duas parciais e acabou caindo na rodada de abertura diante do 41º tenista do ranking da ATP.

Apesar de ser o atual vice-campeão, Nishikori era considerado o mais provável candidato a "zebra" nesta primeira rodada porque vem enfrentando problemas físicos nos últimos meses. No Masters 1000 de Montreal, sentiu dores no quadril e acabou levando um "pneu" de Andy Murray na semifinal. Tentando ganhar tempo para se recuperar, acabou desistindo do Masters de Cincinnati, na semana seguinte.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No US Open, ele garantiu que estava recuperado do problema físico. Mas acabou não resistindo à batalha de cinco sets contra Paire. Agora o atual número quatro do mundo deve perder boas posições no ranking por não defender os pontos conquistados com a campanha de finalista em 2014.

Na segunda rodada, Paire vai enfrentar o turco Marsel Ilhan, que contou com a desistência do checo Radek Stepanek para avançar na chave. Stepanek abandonou no quarto set, quando perdia por 6/0, 2/6, 6/4 e 3/2.

O primeiro dia de disputas na chave principal também foi marcado pela vitória do local Mardy Fish. O ex-Top 10 vai se aposentar ao fim da competição. E, com o triunfo sobre o italiano Marco Cecchinato, por 6/7 (5/7), 6/3, 6/1 e 6/3, ele adiou sua despedida das quadras. Na segunda rodada, ele enfrentará o espanhol Feliciano López.

Também nesta segunda estrearam com vitória o francês Jo-Wilfried Tsonga, o búlgaro Grigor Dimitrov e o belga David Goffin. Tsonga bateu o finlandês Jarkko Nieminen por 6/3, 6/1 e 6/1, enquanto Dimitrov passou pelo australiano Matthew Ebden por 6/4, 6/2 e 6/4. Goffin, por sua vez, derrotou o italiano Simone Bolelli por 6/4, 6/1 e 6/2.