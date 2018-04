Auckland: Golmard e Rusedski na final O francês Jerome Golmard e o inglês Greg Rusedski irão disputar neste sábado a final do Torneio de Tênis de Auckland, na Nova Zelândia. Na quatro vezes em que eles se enfrentaram, Rusedski venceu todas. ?Sei que tenho que mostrar meu melhor jogo contra ele?, disse Golmard. Nas semifinais desta sexta-feira, Rusedski ganhou do checo Jiri Novak por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/2), e Golmard derrotou o suíço Michael Kratochvil com um duplo 6/2.