Austrália avança às quartas na Davis A equipe da Austrália venceu o terceiro confronto contra a Inglaterra e garantiu na manhã deste sábado sua passagem para as quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, no Parque Olímpico de Sydney, na Austrália. A dupla australiana, formada por Lleyton Hewitt e Todd Woodbridge, derrotou os britânicos Arvind Parmar e Miles Maclagan por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 6/2, 4/6 e 6/2. O adversário da Austrália sai do confronto entre Brasil e Suécia, que está empatado por 1 a 1.