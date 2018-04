Austrália avança na Copa Hopman A equipe australiana de tênis venceu a Argentina e vai enfrentar a Espanha na próxima fase da Copa Hopman, que está sendo disputada na Austrália. O número 1 do mundo, Lleyton Hewitt, com febre, bateu Mariano Zabaleta por 2 sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4. A parceira de Hewitt, Alicia Molik, perdeu para a argentina Paola Suárez por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/4, mas a classificação da Austrália veio no jogo de duplas mistas, quando Hewitt e Molik venceram a dupla sul-americana por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (10/7). Os australianos agora vão enfrentar a dupla Arantxa Sánchez e Tommy Robredo. A final será disputada sábado. No outro grupo, os Estados Unidos vão enfrentar a Itália hoje à tarde.