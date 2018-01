Austrália: Coria vence Ferrero em 2h O tenista argentino Guillermo Coria venceu no início da madrugada deste sábado o espanhol Juan Carlos Ferrero mais fácil do que poderia imaginar: em cerca de duas horas de partida, Coria fez 6-3, 6-2 e 6-1. Com esta vitória, o argentino chega às oitavas-de-final do torneio australiano, igualando seu melhor desempenho anterior, em 2003, quando foi eliminado pelo americano Andre Agassi. Coria enfrenta o vencedor do duelo David Nalbandian x Fernando González.