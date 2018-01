Austrália é a 1ª finalista da Davis A Austrália ganhou o confronto com a Suíça e se tornou a primeira finalista da Copa Davis. A classificação veio no primeiro jogo deste domingo, quando Lleyton Hewitt derrotou Roger Federer por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 2/6, 7/6 (7/4), 7/5 e 6/1, fazendo 3 a 1 na série disputada em Melbourne. Depois, na partida que cumpria tabela, o australiano Todd Woodbridge abandonou quando perdia para o suíço Michel Kratchovil. Assim, os australianos fecharam o confronto com a Suíça com a vitória por 3 a 2. Agora, esperam seu adversário da disputa entre Argentina e Espanha, que sai também neste domingo. Independente do finalista, a decisão da Davis será na Austrália, de 28 a 30 de novembro.