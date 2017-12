Austrália e Suécia empatados na Davis Austrália e Suécia estão empatados após a primeira rodada da fase eliminatória da Copa Davis. No primeiro jogo da madrugada desta sexta-feira, o tenista Lleyton Hewitt derrotou Robin Soderling por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-1, enquanto Thomas Enqvist bateu Mark Philippoussis por 6-3, 6-4 e 6-2. O confronto segue empatado por 1 a 1. No sábado jogam as duplas Todd Woodbridge e Wayne Arthurs contra Jonas Bjorkman e Joachim Johansson. Já no domingo, Philippoussis enfrenta Soderling e Hewitt pega Enqvist.