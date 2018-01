Austrália e Suécia empatam no 1º dia O primeiro dia de disputas entre Australia e Suécia pelas semifinais da Copa Davis terminou empatado em 1 a 1. Na primeira partida, o sueco Thomas Johansson surpreendeu ao derrotar o favorito Patrick Rafter por 3 sets a 2 - parciais de 3/6, 6/7, (8-10), 6/3, 6/2 e 6/3. Na segunda partida do dia, os australianos deram o troco. Lleyton Hewitt venceu Jonas Bjorkman por 3 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/4, 7/6 (7-5) e 7/6 (7-2). Nesta sexta-feira à noite (manhã de sábado na Austrália) será disputada a partida de duplas - Wayne Arthurs e Todd Woodbridge pelo lado australiano, contra Jonas Bjorkman e Magnus Larsson. No domingo, os jogos de simples se invertem.