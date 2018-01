Austrália em mais uma final na Davis Lleyton Hewitt venceu o sueco Thomas Johansson por 3 sets a 1, neste domingo, e levou a Austrália a sua terceira final consecutiva da Copa Davis. O campeão do US Open ganhou a partida com parciais de 7-6 (7-3), 5-7, 6-2 e 6-1 e na partida de fechamento do confronto, apenas para cumprir tabela, Patrick Rafter derrotou Jonas Bjorkman por 2 a 0 (6-3 e 6-2), garantindo o 4 a 1 na melhor de cinco partidas contra os suecos. O adversário na disputa do título da Davis será a França, que já havia garantido a vaga no sábado, em Roterdã, e neste domingo perdeu os dois jogos que nada valiam contra a Holanda. As finais da Copa Davis acontecerão de 30 de novembro a 02 de dezembro, quando os australianos terão a vantagem de jogar em Melbourne. Os australianos bateram os franceses na final de 1999 e perderam a do ano passado para a Espanha. SEMIFINAIS DA COPA DAVIS AUSTRÁLIA 4 x 1 SUÉCIA Lleyton Hewitt 3 x 1 Thomas Johansson 7-6 (7-3), 5-7, 6-2, 6-1 Patrick Rafter 2 x 0 Jonas Bjorkman 6-3, 6-2 Todd Woodbridge/Wayne Arthurs 3 x 1 Bjorkman/Magnus Larsson 6-7 (3-7), 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) Thomas Johansson 3 x 2 Patrick Rafter 3-6, 6-7 (8-10), 6-3, 6-2, 6-3 Lleyton Hewitt 3 x 1 Jonas Bjorkman 4-6, 6-4, 7-6 (7-5), 7-6 (7-2) HOLANDA 2 x 3 FRANÇA Sjeng Schalkena 2 x 0 Arnaud Clement 7-6 (8-6), 7-6 (7-3) Jan Siemerink 2 x 0 Nicolas Escude 6-4, 6-4 Pioline/Santoro 2 x 1 Schalken/Paul Haarhuis 7-5, 6-1, 7-5 Arnaud Clement x Raemon Sluiter 3-6, 6-2, 1-2 (abandono de Sluiter) Nicolas Escude 3 x 2 Sjeng Schalken 6-7 (3-7), 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (7-4), 8-6