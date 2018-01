Austrália escolhe grama para final da Davis A Federação Australiana de Tênis já escolheu o palco da final da Copa Davis, entre a própria Austrália e a Espanha, de 28 a 30 de novembro. Segundo anúncio feito nesta segunda-feira, os jogos serão disputados na Rod Laver Arena de Melbourne, em quadra de grama natural. A Rod Laver Arena comporta 15.600 torcedores e é descoberta, mas possui uma cobertura móvel em caso de chuva. A superfície escolhida favorece o jogo dos australianos, mais acostumados às quadras de grama. Mesmo assim, os espanhóis apostam no talento do novo número 1 do mundo, Juan Carlos Ferrero.