Austrália estréia com vitória na Copa Hopman

No segundo confronto deste sábado da Copa Hopman, a anfitriã, a Austrália, venceu a República Checa por 2 jogos a 1, fechando o primeiro dia da competição internacional, que conta com oito países. Anteriormente, os Estados Unidos bateram a Índia por 2 jogos a 1. A primeira vitória da Austrália aconteceu no embate feminino. Alicia Molik venceu a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Já o confronto masculino foi para o lado checo, já que Tomas Berdych venceu Peter Luczak por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4. O desempate aconteceu na partida de duplas mistas. Molik e Luczak bateram Safarova e Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Agora, a Austrália encara a Índia na terça-feira, enquanto a República Checa enfrenta os Estados Unidos na segunda-feira. Na Copa Hopman, todas as equipes se enfrentam, sendo que apenas as vencedoras dos grupos A e B disputam a final, marcada para sexta-feira, dia 4 de janeiro. Confira os grupos: Grupo A Argentina Taiwan França Sérvia Grupo B Estados Unidos Índia Austrália República Checa