Austrália faz 2 a 1 contra Espanha na Davis Se no circuito internacional as duplas estão perdendo sua importância, com redução de premiações de número de participantes nos torneios, na Copa Davis a situação é bem diferente. A Austrália confirmou que ter uma boa dupla pode ser decisivo para garantir vitórias e títulos. Os australianos estão em busca da 28ª "saladeira", como é conhecido o troféu da Davis, e o empurrão veio com Wayne Arthurs e Todd Woodbrigde derrotando os espanhóis Alex Correjta e Feliciano Lopez por 6/3, 6/1 e 6/3. A Austrália criou uma escola na formação de duplas. Uma das mais famosas era conhecida como "woodies", formada por dois sobrenomes semelhantes, Todd Woodbrigde e Mark Woodforde, este já aposentado. Para substituí-lo apareceu Wayne Arthurs, um tenista de incrível habilidade no saque. Nem todos os países, porém, conseguem formar boas duplas. Como é o caso da Espanha, que improvisou dois jogadores, Corretja e Lopez, para tentar tirar o favoritismo australiano. A tendência é mesmo de que os especialistas na modalidade venham a desaparecer, pois os donos dos torneios não se interessam mais pelas duplas, nem mesmo o público assiste. Até mesmo num Grand Slam, em que todos os jogos estão lotados, a final de duplas não costuma atrair muitos torcedores. O motivo é que as grandes estrelas deixaram de jogar duplas. Antes, nomes famosos, como, por exemplo, John McEnroe tinha um bom parceiro, Peter Fleming, para formar um time em todos os torneios. Era comum um tenista ser campeão de simples e de duplas. Hoje, o circuito está muito mais exigente e existem dois tipos de jogadores: os de simples, os mais famosos, e os de duplas, pouco conhecidos, mas que alcançaram um nivel tão alto de especialização que praticamente não dão chances para as estrelas o ameaçarem. Esta especialização dos duplistas serviu para desanimar os astros de simples, que agora só disputam a modalidade quando querem ganhar ritmo, treinar e se conseguem ir bem nas simples, praticamente entregam suas partidas de duplas. Para os diretores de torneios, os jogadores de duplas se tornaram um infortúnio. Praticamente só trazem despesas, com pagamentos de prêmios, hospedagens, alimentação e transporte e pouco acrescentam às competições. A ATP inclusive criou novas regras para a modalidade, com redução de prêmios e número de participantes, e neste ano sequer conseguiu realizar o Masters de duplas em uma sede exclusiva, como fazia no passado, e organizou a competição em Houston, junto com as simples.