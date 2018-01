Austrália: Massu abandona por lesão O chileno Nicolas Massu (18.º do ranking, atual campeão olímpico) está fora do Aberto da Austrália. Sentindo uma lesão no tornozelo esquerdo, o tenista abandonou no segundo set o jogo que fazia contra o alemão Philipp Kohlschreiber, pela segunda rodada do torneio válido pelo Grand Slam. Quando Massu decidiu desistir da partida, o placar era 2-0, sendo que havia perdido o primeiro set por 6-0.