Austrália passa pela Hungria na Hopman A Austrália passou fácil pela Hungria na primeira rodada da Copa Hopman, torneio de tênis misto entre países, que está sendo disputado na cidade australiana de Perth. Pelo grupo B da competição, que distribui US$ 725 mil em prêmios, os donos da casa fizeram 3 a 0 na equipe húngara. Nos jogos deste domingo, a australiana Alicia Molik ganhou de Petra Mandula por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2 e Lleyton Hewitt derrotou o húngaro Attila Savolt com um duplo 6/2. Depois, Hewitt e Molik venceram Mandula e Savolt por 7/6 (7/5) e 6/1. No mesmo grupo de Austrália e Hungria estão Bélgica (Xavier Malisse e Kim Clijsters) e Eslováquia (Karol Kucera e Daniela Hantuchova). O país vencedor enfrentará na final a melhor equipe da outra chave, que conta com Estados Unidos (James Blake e Lindsay Davenport), Rússia (Marat Safin e Anastasia Myskina), França (Fabrice Santoro e Amelie Mauresmo) e República Checa (Jiri Nova e Barbara Strycova).