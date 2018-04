Austrália se mantém no Grupo Mundial A equipe da Austrália fez 3 0 sobre Marrocos e garantiu - com dois jogos de antecedência - a sua permanência no grupo Mundial da Copa Davis. O terceiro ponto foi conquistado neste sábado, com a vitória da dupla Wayne Arthurs/Todd Woodbridge sobre os marroquinos Mehdi Tahiri/Mounir El Aarej por 3 sets a 0. O jogo foi muito complicado para os australianos nos dois primeiros sets - quando venceram por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-2). Na terceira série, os australianos tiveram menos trabalho e fecharam o jogo com um 6-3. A Austrália chegou para o confronto de duplas com larga vantagem, depois que Lleyton Hewitt e Wayne Arthurs venceram os seus jogos, na sexta-feira. Neste domingo, acontecem os dois últimos confrontos: Lleyton Hewitt x Munir El Aarej. Wayne Arthurs pega Mehdi Tahiri.